Mulgimaa Raudvara peatub ERM-i näitusel

Kui selgus, et Anu Raua keskus jäi välja riiklikult rahastatavate kultuuriobjektide seast, tekkis Kudujate Koopiaklubis idee, et keskuse toetuseks võiks kindaid kududa. «Üleskutsega liitus 60 Eesti eri paigus ja ka välismaal elavat kudujat, kes imetlevad Anu Raua loomingut ja tegevust ning soovivad kaasa aidata pärandkultuuri ja loomingut väärtustava maapaiga arendamisele Heimtalis,» rõõmustab Kudujate Koopiaklubi administraator Anu Pink.

Kindakudumise aktsiooni idee algataja Kristi Everst rõhutab, et tegu pole lihtsalt kinnastega: „Mulgimaa kinnaste mustritihedus on peaaegu ulmeline, nende tegemiseks kasutati imepeenikesi lõngu ja vardaid ning kindale mahutati sedavõrd palju mustrit, et silmuste arv kindal küündis 200-ni ja rohkemgi.“ Lisaks pidid kindad tooma õnne ja kaitsma kurja eest, Mulgi mees kandis kindaid vöö vahel ka suvel. Annetuseks kootud kindad on kõik muuseumides olevate vanade kinnaste koopiad, kootud sama tihedalt, kui seda kunagi tehti.