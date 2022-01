Viljandi ja Tapa võõrustavad Balti liigas tugevaid leedukaid

Balti liigat juhib 26 punktiga Põlva Serviti, kaks silma vähem on Viljandi HC-l. Jälitavat Leedu tiimide nelikut veab mängu vähem pidanud Vilniuse VHC Šviesa 21 punktiga. HC Kehra / Horizon Pulp & Paper on kaheksandal kohal tosina punktiga, selja taga SK Tapa ja Raasiku/Mistra, kel üheksa silma.

Mulgid soovivad kodus maksimumpunkte

"Mitmed Alytuse ja Kaunase pallurid olid ka EM-il – see võib tähendada, et nad on tippvormis, aga võib olla ka vaimset väsimust tekitanud. Meil endal on palju parandamisruumi, ehkki Kehra vastu kehva mänguga saadud kaks punkti peaks olema hea äratus," sõnas Koks, kel on jälle rivis ka vigastusest paranenud Robert Lõpp.