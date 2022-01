Hüljatud majades süttisid esimesed festivalituled

Neljas pooleldi või täiesti mahajäetud kohas võib näha, kuidas kunstnikud, kellest enamikul on Viljandiga seos, tunnetavad, mis toimub maailmas või siis täpselt selles ruumis, kuhu installatsioon on püsti pandud. Osa kunstnikke ja seltskondi tegutseb parajasti Viljandis, osa on selle linnaga kaugemalt seotud või üle aastate siia tagasi sattunud.