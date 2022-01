Festivali "Viljandi tuled" eestvedaja Kaisa Ailt loob tahtejõuliselt kaosest korda

Poolteist aastat tagasi otsustas Pärnus kasvanud ning kaheksa aastat Tartus õppinud ja töötanud Kaisa Ailt Viljandisse elama tulla. Tema arvates on Viljandi potentsiaalikas ja kaunis linn. Ehitajaks-restauraatoriks õppinud Ailt on vaimustatud siin säilinud vanast kesklinnaarhitektuurist ja leiab, et see väärib eksponeerimist, isegi kui hooned on tühjad ja ootavad kordategemist.