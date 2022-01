4. jaanuari keskööl on Viljandis umbes kraad sooja. Lumi on maas, aga sulamärg. Ilm pole kaugeltki selline, mis kutsuks lahtistes kroksides bussijaama ­ooteplatvormile jalutama. Aga 64-aastane Rein kõnnib seal. Ehkki jalad on sidemes. Edasi-tagasi. Ta hõõrub paljaid käsi teineteise vastu ja lõikab noaga endale õuna suupärasteks paladeks – muidu ei hakka hambad peale. Ta ei ole viimasest koju viivast bussist maha jäänud. Tal ei olegi kodu.