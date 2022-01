Keskkonnaagentuuri kokkuvõttest selgub, et eelmise aasta nimetatud tüüpi välkude arv Eestis oli 20 protsendi võrra suurem, kui on viimase 15 aasta jooksul keskmiseks kujunenud. Kogu Eesti peale oli 2021. aasta äikesehooajal kokku 64 äikesepäeva, mis on pikaajalisest keskmisest aga kolme päeva jagu vähem.