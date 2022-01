Ilusa naeratuse soov teeb ortodontide järjekorrad pikaks

Eesti ortodontide seltsi veebileheküljel on kirjas, et Eestis pakub oma teenuseid 67 spetsialisti. Viljandimaal on neid kaks: Uku hambaravis töötav Sirle Arumäe ja Maramaa tänaval ortodontiakliinikus toimetav Ene Suigusaar. Nad ütlevad, et siin mail on järjekorrad isegi lühikesed ning mujal Eestis tuleb vahel oodata aastaid.