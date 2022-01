Kaasava eelarve rahaga saab korda keskmine bassein

Kohtumisel arutati, milline on Uueveski basseinide seisukord ning kuidas saaks seda paremaks muuta. Lepiti kokku, et korrastatakse keskmine bassein kaasava eelarve mahu ehk 30 000 euro ulatuses.

Linnapea lisas, et plaanis on korrastada selle basseini ääred, teha need kas betoonist või puidust ning parandada hüppetorn. Tegevused täpsustuvad pärast tööde hinnapakkumiste saamist.