Kolme doosi järel nakatunuid on kahe protsendi ringis

Enam kui aasta jooksul on Eestis koroonaviiruse vastu manustatud 1,9 miljonit vaktsiinidoosi. FOTO: Tairo Lutter

Koroonaviiruse vastu kolme doosi saanud inimestest on terviseameti andmeil nakatunud kahe protsendi ringis. Eestis on juba üle poole tuhande inimese, kellele on tehtud neljas süst.