Viljandi haigla paneb sõitma puugibussi

Puugid on Eesti oludes aktiivsed tavaliselt aprillist oktoobrini ja nendega levib viiruslik nakkushaigus, mis võib kulgeda raskelt ja haarata kesknärvisüsteemi. Puukentsefaliidi vältimiseks on olemas tõhusad ja ohutud vaktsiinid nii täiskasvanutele kui lastele.

Vaktsineerimine koosneb kolmest süstist. Kaks esimest tehakse 1–3-kuulise vaheajaga, kolmas kuni aasta hiljem. Pärast kahte süsti on immuunsus hea, kuid kestab ainult ühe hooaja, kolmas süst pikendab immuunsust. Et Eesti on puukentsefaliidi leviku endeemiline piirkond, soovitab terviseamet puukentsefaliidi korduvvaktsineerimist iga kolme, kuid kindlasti viie aasta järel. Lapsi vaktsineeritakse alates ühe aasta vanusest.