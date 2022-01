COVID-isse nakatumine on maakonnas endiselt väga suur

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 294,5 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta keskmiselt 484,8 vaktsineerimata inimest päevas. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Viljandimaal 2838. Sellega on Viljandimaa maakondade arvestuses kümnendal positsioonil. Kõige suurem on nakatumisnäit Läänemaal – 4970. Harjumaal oli see 4763 ja Tartumaal 4601. Kõige väiksem on nakatumisnäit Ida-Virumaal – 1972.