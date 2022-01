Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ütles eile hommikul, et Viljandi haigla isoleeritud koroonaosakonnas on kaks patsienti, haiglasiseseid koldeid ei ole. Koroona tõttu on töölt ­eemal ja lähikontaktsena kodus kümme töötajat.