Kui 2020. aasta augustis tekkis Põhja-Sakala vallamajas kahtlus, et üks raamatupidaja on valla raha omastanud, siis nüüdseks on kahtlus langenud kahe raamatupidaja peale ja esimene neist on kohtus ka süüdi mõistetud. FOTO: Marko Saarm