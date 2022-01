Esimene «Viljandi tuled» oli aastapäevad tagasi kolmes tühjana seisvas hoones, nende hulgas raekoja kõrval kõrguvas koolimajas. Kui siis oli festival peamiselt valguskunsti suunaga, siis sel korral on avardatud visuaalkunsti kandepinda ning osaleb mitmekülgne valik kunstnikke ja grupeeringuid. Nende ühine nimetaja on see, et kõik nad tegelevad maailma tõlgendamisega visuaalkunsti kaudu.