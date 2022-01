Sürgaveres tegutseva osaühingu Westi kartul juht Maido Saarmann ütles, et kartuli hind ei ole sugugi kõrge, vaid see on jõudnud mõistlikule tasemele. «Mind on sel talvel ajanud hirmus kurjaks see võrdlus, kui palju on kartul mullusega võrreldes kallinenud,» rääkis ta. «Mullu andsime kokkuostjatele kartulit 7 sendiga kilost, mis oli kaks korda alla omahinna. Nii jätkates ei oleks ükski kasvataja ellu jäänud. Praegu saame kartulikilost 20–30 senti.»