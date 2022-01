Priit-Kalev Parts: pidu on läbi – suple suvel ja suusata talvel

JUBA PRAEGU on iga kolmanda süsinikumolekuli atmosfääri pannud inimene. Ehitamine moodustab 38 protsenti kogu maailma süsinikusaastest. Kuid süsinikku vallandub ka hoonete kasutamise käigus – see moodustab 28 protsenti kõigist energiakasutusega seotud CO2 heitmetest maailmas. Maailmapanga raporti järgi on «meie toas» juba praegu «umbsem» kui kunagi viimase 15 miljoni aasta jooksul. See on väga tähtis küsimus, millega tuleb tegelda ka meil Viljandimaal.