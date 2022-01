OLIN ISE sellel istungil, võtsin ka sõna ning võin, käsi südamel, öelda, et kahjuks sellist otsust seal vastu ei võetud. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme Tuuli Tolmovi heade kavatsustega esitatud eelnõu hääletasid Isamaa ja Reformierakonna liikmed maha, nii et see sai ainult üheksa poolthäält. Seda tõestavad nii istungi protokoll kui ka videosalvestis, mis on kättesaadav kõigile huvilistele YouTube’i keskkonnas. Lisaks tõstatati detsembrikuisel istungil eelnõu arutades teema, et seda raha oleks tarvis hoopis mujal kasutada.