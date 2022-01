Kool on kooskõlastanud otsuse terviseametiga ning läheb järgmiseks viieks päevaks distantsõppele. Tavapärasele õppetööle on kavas naasta järgmisel kolmapäeval, 2. veebruaril.

Kahe asutuse ühine direktor Karl Kirt ütles, et õppetööd mõjutab muudatus vähe, sest nii õpilastel kui õpetajatel on distantsõppe kogemus olemas. Nii tehakse need viis päeva veebitunde ning iseseisvat tööd.