Cleveron jaguneb kaheks

Aktsiaselts Cleveron jätkab senist põhitegevust, milleks on pakiautomaatide ja robotite tehnoloogia arendus ja tootmine ning globaalne müük. FOTO: Cleveron

Aktsiaseltsi Cleveron juhatus ja nõukogu on esitanud aktsionäride koosolekule kinnitamiseks kava, mille kohaselt jaguneb aktsiaselts kaheks. Ettevõte jätkab senist põhitegevust – pakiautomaatide ja robotite tehnoloogia arendamist ja tootmist ning globaalset müügitegevust – ning sellest jaguneb välja 2018. aastast tegutsenud autonoomse pakiveo sõiduki arendusosakond, kuhu kuulub ligi 50 inimest ja millesse on ettevõte investeerinud üle 5 miljoni euro. "Uue ettevõtte nimeks saab Cleveron Mobility AS," märgib Cleveron pressiteates.