Nõukogu valis maaelu edendamise sihtasutust juhtima Meelis Annuse

Maaelu edendamise sihtasutuse (MES) nõukogu esimees Andres Oopkaup ütles, et konkurss juhatuse liikme ametikoha täitmiseks õnnestus igati. "Väärikaid kandidaate oli mitu ja lõpliku valiku tegemine polnud lihtne. Mul on väga hea meel, et sihtasutust asub juhtima Meelis Annus, kes ühelt poolt tunneb hästi põllumajanduse ja maaelu valdkonda ning teisalt omab varasemast pikaajalist kogemust krediidiasutuste poolelt," ütles Oopkaup valikut kommenteerides.