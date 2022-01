Nagu Siimann ütles, võttis nii kliima kui masinaga harjumine küll pisut aega, ent oma sõitudega võib ta igati rahule jääda. "Me läksime nädal varem kohale, et saaks harjutud selle kliima, ajavahe ja masinaga," rääkis ta. "Rada oli raskem kui tavaliselt. Samas on seda raske kirjeldada, sest tehniliselt oli ta osalisem kergem."