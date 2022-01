Reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse kogus pole eelmise nädalaga võrreldes vähenenud. Enamik punkte on oranžis või kollases, rohelisi sel nädalal ei olnud. FOTO: Terviseamet

Terviseamet andis pressiteate vahendusel teada, et reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse kogus pole võrreldes eelmise nädalaga kahanenud. Enamik punkte on oranžid või kollased, rohelisi sel nädalal ei olnud.