Kõik okei! Mulgi uisumaratoni rajameister Mikk Mihkel Vaabel (vasakul) ja peakorraldaja Kristjan Kivistik käisid kolmapäeval Viljandi järve jääd uurimas ning otsustasid õhtul, et 11. Mulgi uisumaraton tuleb pühapäeval siiski teoks teha. FOTO: Mikk Mihkel Vaabel

Kui nädal tagasi leiti, et 11. Mulgi uisumaraton tuleb ebasoodsate ilmaolude tõttu edasi lükata, siis nüüd on uisusõpradele rõõmusõnum: korraldajad avaldasid usku, et ilm siiski lubab maratoni sel pühapäeval Viljandi järvel teoks teha.