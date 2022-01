Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et omavalitsus ostab elektrit börsihinnaga, sestap on tulnud varasemast märksa suurem summa välja käia. Kui 2020. aasta detsembris oli vallal tänavavalgustuse elektrikulu 8734 eurot, siis mullu detsembris 19 925 eurot. Vallavanema hinnangul on seega mõistlik kesköösel, mil rahvast niikuinii vähe liigub, valgustus kustutada ja säästa pool kulust.