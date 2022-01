Jalgpallurite meistriliiga toetus anti jääsportlastele

Abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnutsi aitab see jääspordiklubidel hooaja lõpuni vastu pidada, terve Viljandi spordielu ning selle toetamise süsteem vajab aga ülevaatamist ning loodetavasti jõutakse selleni juba tänavu sügisel.

Jääsportlased on hädas

Kristjan Mändmaa kinnitusel tegi linnavalitsus Tulevikult meistriliiga toetuse äravõtmise otsuse raske südamega, seda nõudsid aga reeglid. «Ei meist keegi rõõmusta selle üle, et linna nime kandva tiimi kõrgeim staatus kadus,» nentis Mändmaa. Abilinnapea on klubiga suhelnud ja selle esindajate põhjendused on täiesti mõistetavad: mängimine kõrgliigas muutus majanduslikult ja ajaliselt liiga koormavaks, lisaks vajab tähelepanu noorte jalgpallurite koolitamine.