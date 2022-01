Kivi Pagari uus omanik tahab laienemise järel tooteid nii tuua kui viia

Enne jõule, mil pagari­äri remonti läks, rääkis Kivi Pagari uus juht Jaanus Peri, et suur osa tootmisest jääb tema plaani järgi Viljandisse. «Kui nad suudavad ükspäev kõik need kapid kohalike toodetega täita, siis on väga hästi ja ma ei pea Rõngust rohkem juurde tooma,» ütles Peri Viljandis töötavatele pagaritele ja kondiitritele viidates. «Pinda on võrreldes vanaga rohkem vaja täita.»

Osa tootevalikust tuleb praegu seega Rõngu Pagarist, aga ettevõtja soov on, et Rõngu saaks oma tooteid Viljandis tutvustada ning vastupidi: et Kivi Pagaris valmiv jõuaks ka Rõngu. Praeguseks on tootevalik suurenenud kulinaariatoodete, tortide ja külmutatud toodete võrra. Valikus on paarsada kaubaartiklit.