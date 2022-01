Lugu, mille üle kohus arutleb, leidis aset 2019. aasta 20. augusti ööl Kõo küla kortermaja trepikojas. Politseinikud olid Kõo külla tulnud sellepärast, et õhtu jooksul oli häirekeskus saanud sealt mitu väljakutset väidetavate sündmuste kohta, mis lõpuks tõendamist ei leidnudki. Kõnealune juhtum sai ajendi kõnest, mille tegija väitis, et teda on röövitud ja pandud auto pagasiruumi. Otsingud viisid politseinikud kortermaja juurde, mille ees olid eelmistest väljakutsetest tuttavaks saanud kolm meest: praegune kohtualune Toomas Ilmjärv ja tema kaaslased, kes on kohtus tunnistajatena.