Transpordiamet soovitab autojuhtidel möödasõite vältida

"Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm. Õhtul sajab saartel ja mandri põhjaosas mitmel pool vihma. Öösel laieneb vihmasadu üle Eesti ja vastu hommikut võib kohati sekka tulla lörtsi," seisab ameti teates. "Õhutemperatuur püsib õhtu- ja öötundidel plusspoolel. Teetemperatuur on 0 kraadi lähedal ja libeduse oht teedel on suur. Saartel ja rannikul on tuuline, puhanguti kuni 22 m/s, ning selle tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi."