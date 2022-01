Eesti pärimusmuusika keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on meeskond tunnustuse üle rõõmus. "See teeb südame soojaks, kui see, millesse usud ja mida hingega teed, leiab äramärkimist. Loodame, et see toob regilaulu podcast'idele veelgi kuulajaid juurde," lausus ta ning lisas, et taskuhäälingu loomisele aitasid lisaks äramärgitutele kaasa veel paljud inimesed, nende hulgas lauljad, tõlkijad ja panustajad, kellele keskus on väga tänulik.