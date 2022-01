Kaupo Kase: Riigi digilahendused omavalitsustega ei arvesta

Toompeal jauratakse peenhäälestuse teemal, samal ajal kui inimesed kurdavad energiakulude hüvitamiseks loodud süsteemi keerukuse üle. See on tõepoolest üsna keeruline ja bürokraatlik. Toetust saab taotleda nii paberil kui ka elektrooniliselt. Paberil taotluse esitajaid aitavad omavalitsuste töötajad või ajutised töötajad, ent edasi-tagasi jooksmist võib sellegipoolest ette tulla. Õiged dokumendid ja arved peavad kaasas olema, ametnik aitab need andmed aeglaselt kirja panna.