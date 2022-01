Koroona pole ainus. Viljandi haigla teeb ka A- ja B-gripi ning RS-viiruse proove

Terviseamet andis teada, et 17. jaanuarist saavad kõik, kellel on saatekiri avaliku testimise punkti, samast proovist kolm tulemust: lisaks koroonaviirusele A- või B-gripi ning RS-viiruse oma. Analüüsid tehakse ühest proovimaterjalist korraga.

Viljandi haigla poole on terviseameti teate peale pöördunud juba mitu inimest. Et esialgu on teste piiratud kogus, hakkab Viljandi haigla tegema lisaproove nendele, kellel on näidustused ja kahtlus A- ja B-gripi või RS-viiruse suhtes või kelle lähikondne on juba mõnda neist viirustest haigestunud.