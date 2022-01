Viljandi patrullitalituse juhi Silver Simuste sõnul tähendab koroonapiirangutest kinnipidamise kontroll politseile lisaülesandeid ning paratamatult mõjutab see tavapärast tööd. «Eks me ole pidanud teist aastat järjest sellega kohanema,» lausus ta. «Meie koostöö terviseametiga jätkub, aga kui politseinik on parasjagu poes maske kontrollimas, võib jääda midagi muud mujal märkamata.»