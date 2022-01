Ülde küla korteripõleng sai alguse põrandalt

11. jaanuaril kell 14.43 teatati päästeteenistusele, et Põhja-Sakala vallas Ülde külas põleb korter. «Nähti aknast tulevat suitsu ning ühtlasi anti teada, et korteris elab vanem naisterahvas,» rääkis Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Teataja püüdis Kiige sõnul ka korterisse siseneda, kuid suitsu oli nii palju, et see ei õnnestunud. Päästjad leidsidki korterist hukkunud eaka naise.

Kohapeal viibinud päästekorraldaja ütles, et tuli sai alguse ahjust. Hilisema ekspertiisi käigus selgus aga, et see sai alguse ahju ja voodi lähedalt põrandalt.