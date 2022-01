Esmaspäeval kella 10–13 saab Viljandis Sakala keskuses taas verd loovutada. Verekeskus annab teada, et A-negatiivse ja B-negatiivse veregrupi vere varud on üliväikeseks kahanenud ja nende veregruppide loovutajad on Sakala keskusesse eriti oodatud.