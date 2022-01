"Muidu oleme ju kõik läinud keskustesse ära ja inimene jääb arstist kaugele. Perearst on olemas, aga ta ei lahenda päris kõiki probleeme ja eriarsti on ka tarvis," lausus ta ja ütles, et tõtt-öelda ei ole kõigil inimestel lihtne keskusesse arsti juurde sõita. Aavik tõi möödunul aastal Mustlas ette tulnud näite, kui mammograafiabuss oli seal.