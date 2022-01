Suuri rahvasündmusi praegu korraldada ei saa, kuid sellise kingitusega teeb igaüks VOL-i kultuurinõuniku Kai Kannistu sõnul kingi justkui iseendale, oma perele ja ka kogu Eestile. Ta rääkis, et maakonnas on arvukalt matka- ja suusaradu, staadione, uisuväljakuid, välijõusaale aga ka metsi, tänavaid ja koduhoove, kus võimaluste ja eelistuste järgi ennast liigutada. "Ei saa muidugi unustada ka meie veekogusid, mis hetkel kaanetatud jääga. Talisuplejatelt ootame kingituseks igapäevaselt 30 sekundit karastamist," ütles ta.

Kannistu lisas, et parasjagu ollakse uuendamas Viljandimaa arengustrateegiat 2035+ "Viljandimaa – arenev päris Eesti", kuhu oodatakse samuti elanike ideid maakonna edukaks arenguks. Sellegi väljakutse eest on 30 parema idee saatjale samuti kingitused ootel.

VOL-i esimees Alar karu lisas, et Viljandimaa areng ja selle elu juhtimine on olnud läbi aegade erinev ning igale ajastule omane. "Viljandimaa omavalitsuste liidu teke 30 aastat tagasi tähistas demokraatliku juhtimise algust meie maakonnas ja on jõudnud nende aastatega tänasesse, kus selle roll on hoida koos maakonna terviklikku arengut ja leida ühiselt parim tee tulevikku," lausus ta.