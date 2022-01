Positiivse koroonaproovi andis 91 viljandimaalast

Maakondade lõikes on Viljandimaa nakatumise arvult 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul neljandal positsioonil, rohkem nakatunuid on Harju-, Tartu- ja Läänemaal.

Jaanuarikuus on Viljandimaal haigestumus käinud tõusvas joones. Kui kuu algul oli see 100 000 elaniku kohta 753,88 siis nüüd on see 1551,09.