Praegu seisab Jaak Joala kuju garaažis ning see jääb sinna seniks, kuni linnavalitsus otsustab, mida sellega edasi võiks teha. FOTO: Marko Saarm

Jaak Joala kuju ja kast on nüüdseks avalikkuse silma alt minema toimetatud ning linnapea sõnul ei ole veel kokku lepitud, mida nendega edasi teha. Siiski on välistatud võimalus, et kuju lähiajal uuesti avalikult eksponeeritakse.