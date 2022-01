Ilmataadi kiusu pärast lükkub võistlus ilmselt edasi

Paraku on ta viimasel ajal silma paistnud igasugu viguritega. Aastavahetusel sulatas ta jää Paala järvel ja uisurada oli üle nädala liuglejatele suletud. Sagedased temperatuurikõikumised ja paks lumi, mis on takistanud jää kasvamist Viljandi järvel, seavad küsimärgi alla uisumaratoni toimumise esialgu planeeritud kuupäeval, 23. jaanuaril.

Uisumaratoni järgmisel nädalavahetusel tema sõnul ilmselt teha ei saa, aga millisele nädalavahetusele see lükata, on veel teadmata. «Peame prognoose vaatama, kas läheb üldse jahedamaks. Praegu on päris keeruline.»