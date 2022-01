Navesti kaitseala sai uue nime

Kaitse all on see piirkond olnud 1990. aastast. Kaitseala eesmärk on hoida ja tutvustada piirkonnale iseloomulikku maastikku, Vanaõue luiteid ja looduse mitmekesisust ning aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule. Samuti kaitstakse seal teise kaitsekategooria liike kanakulli, metsist ja kevad-ristmadarat.