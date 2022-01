Suure südamega koolijuht

Ekskolleegi sõnutsi nägi Hansen Lahmuse kooli erivajadustega õpilasi kui tõeliselt erilisi lapsi ja nii ta neid ka kohtles. «Jüri adus, et lapsed vajavad mõistmist ja toetust, ning tabas ära nendes peituva loovuse ja igaühe individuaalsed tugevused. Ta mõistis, et need lapsed ei õpi ainult klassis, vaid veel rohkem praktiliste tegevuste kaudu. Ta on andnud suure panuse sellesse, et meie lapsed on käsitööoskuste poolest üle valla kuulsad. Eriolümpia raames jõudsid nad korvpalli mängima Los Angelesse ja Abu Dhabisse. Ta tegi kõik ka selleks, et meie lapsed jõuaksid lavale esinema. Üks väga raske õpilane kirjutas kord räpilaulu ja soovis just direktoriga koos esineda. Koos nopiti lauluvõistlustel esikoht.»