Jaak Madison: Eesti inimesed vaesuvad elektrihindade pärast

EESTI inimesed vaesuvad ja ebavõrdsus suureneb ning rohepööre annab sellele veel hoogu juurde. Elektriarved on kasvanud mitu korda, lüües eriti valusalt just vaesemat osa rahvastikust. Kuid mitte ainult klassikalises mõttes vaesemat elanikkonda. Praegu peavad paljud keskmise palga teenijad maksma elektri eest ära pool oma palka. Paljud pered on ahastuses, nähes detsembrikuiseid arveid, mis on kolm kuni viis korda suuremad kui aastatagusel ajal. Sellega seoses on oodata ka toiduainete hindade kiiret tõusu ja elukallinemist üleüldse.