Kaks kooli said interaktiivsed tahvlid

Viljandi Kesklinna kooli direktori Aavo Soopa sõnul on kõnealused seadmed koolis uus tehnoloogiline tase.

«Need annavad rohkem võimalusi õpetaja sõnumit mitmekülgsel ja huvitaval moel edasi anda ning kaasata õpilasi rohkem praktilistesse tunnitegevustesse. Tahvlist on võimalik minna otse interneti avarustesse ja kasutada kõiki sealseid võimalusi. See ekraan on nagu suur arvuti, millel on ka palju muid funktsioone, mida tavaarvutil ei ole,» kõneles Soopa pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on õpetajad jõudnud tahvleid mõne päeva kasutada ja nende vastukaja järgi on ekraanide põhilised funktsioonid kergesti omandatavad.

«Õpetajad näevad interaktiivsete tahvlite kasu nii selles, et nende töö on muutunud lihtsamaks, kui ka selles, et õpilastel on põnev ja mugav sellisel ekraanil ülesandeid lahendada,» lausus Soopa. «Tegelikult me ei ole jõudnud veel kõiki selle tahvli väärtusi ja võimalusi üles leida ning alles õpime neid tundma.»

Interaktiivsetel tahvlitel on palju funktsioone. Näiteks võimaldavad need õpetajatel tahvlile kirjutada eri viisidel ja värvidega, kirjutatut salvestada ning seda ka õpilastega jagada. Samuti on võimalik näidata informatiivset materjali internetist, kuvada tahvlil kuni nelja seadme pilti korraga ning kasutada õppetööks hariduslikke Androidi rakendusi.

Interaktiivsed tahvlid on tootnud SMART Technologies ULC. Ühe selle tahvli hind on 3000 eurot koos käibemaksuga ning selleks tuli raha Viljandi linnaeelarvest.

Linnapea Madis Timpson käis Kesklinna koolis uute õppevahenditega tutvumas ning tõdes, et sellest ajast, kui tema selles koolis käis, on palju muutunud ning selliseid tehnoloogilisi lahendusi ei osanud omal ajal keegi uneski näha.

«Peame ajaga kaasas käima ning looma õpilastele teadmiste omandamiseks ajakohaseid võimalusi, et nad suudaksid selle pidevalt muutuva ja areneva maailmaga samas tempos käia. Sama kehtib meie õpetajate kohta,» ütles ta pressiteates. «Ma usun, et interaktiivne tahvel on kindlasti üks selline tehnoloogiline uuendus, mis muudab õpetajate töö lihtsamaks ning pakub õpilastele tänapäevaseid ja põnevaid õppimisvõimalusi.»