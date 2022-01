Viljandi rattaklubi liige ja sealse uisuraja meister Mikk Mihkel Vaabel kinnitas, et jääolud on head, olgugi et esineb konarusi. "Ega ta ideaalne pole, aga looduslik jää ongi harva ideaalne. Enamasti enne seda, kui lumi peale tuleb," rääkis Vaabel, kes oli ise käinud eile õhtul rada katsetamas.