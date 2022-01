Raamatukogude aasta arvati Tarvastus avatuks

"Eestis on raamatukogud tegutsenud üle poole tuhande aasta, kuid alles praegu jõuame üleriigilise raamatukogude aastani," lausus teema-aasta projektijuht Liina Valdre. "Aasta jooksul uurime lähemalt, mida raamatukogud oma lugejatele pakuvad. Raamatukogu on üks väheseid avalikke teenuseid, mis on igal pool Eestis ligipääsetav ja sealjuures täiesti tasuta."