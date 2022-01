Kui keskmiselt sündis mullu maakonnas iga kuu 30-40, siis aprillis kõigest 14 last, neist Viljandis viis. Mais ei osanud statistikud ega poliitikud arvata, mis võis olla sündimuse sellise kahanemise põhjuseks, sest teistes maakondades see ei kahanenud. Järgmistel kuudel taastus sündide arv tavapärasele tasemele ka Viljandimaal.

Viljandimaa sündimus on järjepidevalt vähenenud 1990. aastate algusest. Kui 1990. aastate esimesel poolel sündis maakonnas aastaga üle 1000 lapse, siis selle sajandi hakul jäi see hulk 600 lähedale ja viimase kümne aasta jooksul on see olnud stabiilselt alla 500, paaril aastal ka alla 400.