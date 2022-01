Täna hommikul oli Eesti haiglates 240 koroonaviirusega nakatunud patsienti, 11 vähem kui eile. Praegustest patsientidest 183 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu. Intensiivravil on 19 patsienti ja neist 14 on juhitaval hingamisel. Haiglas olijatest 143 ehk 78,1 protsenti on vaktsineerimata ja 40 ehk 21,9 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.