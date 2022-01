«Ühiselamu hinnas lepiti ju sügisel kokku,» lausus lapsevanem Janari Kiisler. Ta küsis poja saadetud teatest ajendatuna, et kui boksis elab kaks inimest ja üks neist kasutab mängimiseks ööpäev läbi võimsat lauaarvutit ning teisel ei olegi arvutit ja ta kulutab voolu vaid telefoni laadimiseks ja mõne minuti mikrolaineahju kasutamiseks, kas siis tema lapsevanemana peab kellegi teise tarbitud elektri kinni maksma. Kui isa asja kohta kursuse juhendajalt küsis, sai ta teada, et too ei olnud niisugusest teatest kuulnudki.