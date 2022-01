Kortermaja põlengus hukkus inimene

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et tules hukkus eakas naine.

"Algul nähti aknast tulevat suitsu ning ühtlasi anti teada, et korteris elab vanem naisterahvas," rääkis Kiik. "Teataja püüdis ise sinna sisenada, kuid suitsu oli nii palju, et see tal ei õnnestunud."