Linnapea Madis Timpsoni sõnul on Sakala keskuses vaktsineerimispunkti avamine hea vaktsiinisaamise võimalus.

"Oleme koos Viljandi haiglaga püüdnud muuta vaktsineerimise inimestele võimalikult mugavaks ja lihtsasti kättesaadavaks. Arvestades talviseid ilmaolusid otsustasime tuua vaktsineerimise Vabaduse platsilt Sakala keskusesse, et inimestel oleks soojem ja mugavam oma süstimise korda oodata," ütles linnapea. "Nüüd on aga linlaste ja miks mitte ka linnas omi asju ajavate inimeste kord sellest võimalusest kinni haarata. Kutsungi inimesi üles oma sõpru ja tuttavaid sellest võimalusest teatama, et info jõuaks kõigini, kes end vaktsineerida soovivad."